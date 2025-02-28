Генштаб підтвердив, що росіяни перетнули кордон на Сумщині: що відомо

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Росіяни перетнули кордон з Україною у районі населеного пункту Новеньке Сумської області. ЗСУ відкинули їх назад на територію РФ

Як передає RegioNews, про це повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Дмитро Лиховій у коментарі агентству Інтерфакс-Україна у п’ятницю, 28 лютого.

Коментуючи ситуацію в районі населеного пункту Новеньке в Сумській області, поблизу кордону з Росією він зазначив, що ворог штурмував цю ділянку кордону силами до двох механізованих відділень.

"Перетнув державний кордон України, однак був блокований і відкинутий на територію рф. Надалі російські війська продовжують спроби штурмових дій, тепер уже піхотними групами", - сказав речник.

Наразі українські підрозділи вживають заходів, аби не допустити перерізання ворогом української логістики.

Нагадаємо, у Сумській області українські зенітники знищили 17 російських "шахедів".