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28 лютого 2025, 05:36

Росіяни розгорнули новий фільтраційний табір на ТОТ для примусової видачі паспортів рф, – ЦНС

28 лютого 2025, 05:36
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фото: ЦНС
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Загарбники розгорнули новий фільтраційний табір на 1000 осіб для перевірки на співпрацю з українськими військами та примусової видачі паспортів громадянина РФ

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає RegioNews.

Зазначається, що окупанти створили новий фільтраційний табір для мешканців населених пунктів, які захопили у 2024 році, в який примусово доставляють людей для перевірки на співпрацю з Силами оборони України. Всі, хто проходить через табір, обов'язково отримують паспорт громадянина Росії.

"Фактично росіяни творять геноцид та знищують націю в центрі Європи прямо зараз. Проте Центр національного спротиву уважно відстежує співробітників таборів й дотичних до їх функціонування", – наголосили у ЦНС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни на ТОТ не можуть знайти достатньо цивільних кадрів на адміністративні посади серед місцевих жителів, тож масово призначатимуть військовослужбовців.

війна окупація окупанти фільтрація фільтраційний табір
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