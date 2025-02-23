Росіяни вдарили балістикою по Сумщині
У неділю, 23 лютого, російська армія вдарила по Сумській громаді балістичною ракетою
Про це повідомив в.о. міського голови Артем Кобзар, передає RegioNews.
"Той вибух, що ви чули, – це наслідок удару балістичною ракетою", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що "приліт" відбувся за межами населених пунктів.
Нагадаємо, в ніч на 23 лютого російські війська атакували Україну 267-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, а також трьома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Криму.
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