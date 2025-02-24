В Сумах россияне атаковали гражданское авто, скончался 62-летний водитель

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В Сумах российские военные атаковали гражданское авто беспилотником, водитель скончался в карете скорой помощи

Об этом сообщили в Сумской областной прокуратуре, сообщает RegioNews.

Правоохранители установили, что 24 февраля 2025 около 16:00 россияне атаковали беспилотником транспортное средство, которое двигалось по одной из центральных улиц города Сумы.

От полученных ранений 62-летний водитель авто скончался в карете скорой помощи, 31-летний пассажир получил ранения и был госпитализирован.

"Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрела", - говорится в сообщении.

Напомним, российские войска обстреляли Славянск в Донецкой области: есть погибший. Окончательное количество пострадавших может быть больше.