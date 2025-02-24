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24 лютого 2025, 18:26

Росіяни обстріляли Слов'янськ на Донеччині: є загиблий

24 лютого 2025, 18:26
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фото: ОВА
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У понеділок, 24 лютого, російські війська вдарили по Слов'янську на Донеччині. Близько 16:00 у місті пролунали два вибухи

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.

Наразі відомо про одного загиблого, але остаточна кількість постраждалих може бути більшою.

На місці працюють всі відповідальні служби.

Інформація щодо наслідків ворожого обстрілу ще уточнюється.

Нагадаємо, вранці 24 лютого російська армія скинула КАБ на село Цупівка Харківського району. Пошкоджені щонайменше 20 будинків, постраждали чотири людини.

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