У Сумській області впіймали на хабарі лікаря ВЛК

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Члена військово-лікарської комісії з Лебединської лікарні на Сумщині підозрюють у хабарництві. За даними правоохоронців, чоловік вимагав у призовника 10 тис. грн за направлення на додаткові медичні обстеження.

Як повідомили у Нацполіції Сумщини, призовник не встигав зібрати необхідні документи у визначені терміни, звернувся до лікаря з відповідним проханням, передає RegioNews..

"Замість безоплатного виконання своїх обов’язків, член ВЛК поставив незаконну умову – гроші в обмін на оформлення направлення. Чоловік сплатив медику обумовлену суму, лише після цього отримав направлення на додаткові обстеження. Поліцейські задокументували факт отримання хабаря", - йдеться у повідомленні.

17 лютого 2025 року повідомлено про підозру особі з-поміж керівництва Лебединської лікарні, уточнили в Сумській обласній прокуратурі.

Чоловікові оголосили про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди. Йому загрожує позбавленням волі на строк від 8 до 12 років.

Нагадаємо, раніше правоохоронці затримали жителя Київщини, який за 3 тисячі доларів обіцяв знайомому військовий квиток та відстрочку від мобілізації. Проте насправді він не намагався "допомагати". Чоловікові повідомили про підозру у шахрайстві.