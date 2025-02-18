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Правоохоронці перевіряють причетність інших посадовців стратегічного підприємства до схеми уникнення мобілізації

Про це повідомляє пресслужба поліції, інформує RegioNews.

Львів’янин взявся посприяти у працевлаштуванні військовозобов’язаного чоловіка з подальшим бронюванням його як працівника критично важливого підприємства.

Днями правоохоронці затримали 33-річного фігуранта після одержання ним 3500 доларів від "клієнта".

Затриманому оголосили підозру. Йому загрожує від 5 до 10 років тюрми, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні ліквідували нові "схеми для ухилянтів": серед організаторів – росіянка, яка видавала себе за чоловіка.