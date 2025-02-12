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Житель Київщині за 3 тисячі доларів обіцяв знайомому військовий квиток та відстрочку від мобілізації. Проте насправді він не намагався "допомагати"

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Викрили 42-річного жителя Бучанського района. Йому повідомили про підозру за фактами шахрайства, підбурення до надання неправомірної вигоди службовій особі та ухилення від призову на військову службу під час мобілізації.

З'ясувалося, що чоловік запропонував потерпілому нібито вирішити питання оформлення йому військового квитка та відстрочки від призову. За свої "послуги" він пообіцяв підкупити начальника одного із територіальних підрозділів РТЦК та СП. Вартість "послуги" - 3 тисячі гривень. Насправді чоловік не збирався нікому передавати ці гроші.

"Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою у вигляді застави в розмірі понад 600 тис. грн", - повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, раніше на Львівщині до 3 років позбавлення волі за ухилення від мобілізації засудили чоловіка. Виявилося, що він звертався до ВЛК та мав підтвердження, що він є придатним для служби. Проте згодом він вирішив відмовитися від отримання повістки.