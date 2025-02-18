В Сумской области поймали на взятке врача ВВК

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Члена военно-врачебной комиссии из Лебединской больницы в Сумской области подозревают во взяточничестве. По данным правоохранителей, мужчина требовал у призывника 10 тыс. грн за направление на дополнительные медицинские обследования.

Как сообщили в Нацполиции Сумщины, призывник не успевал собрать необходимые документы в определенные сроки, обратился к врачу с соответствующей просьбой, передает RegioNews.

"Вместо безвозмездного выполнения своих обязанностей член ВВК поставил незаконное условие - деньги в обмен на оформление направления. Мужчина уплатил медику оговоренную сумму, только после этого получил направление на дополнительные обследования. Полицейские задокументировали факт получения взятки", - говорится в сообщении.

17 февраля 2025 года сообщено о подозрении лицу из руководства Лебединской больницы, уточнили в Сумской областной прокуратуре.

Мужчине объявили о подозрении в вымогательстве и извлечении неправомерной выгоды. Ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 12 лет.

Напомним, ранее правоохранители задержали жителя Киевщины, который за 3 тысячи долларов обещал знакомому военный билет и отсрочку от мобилизации. Однако на самом деле он не пытался "помогать". Мужчине сообщили о подозрении в мошенничестве.