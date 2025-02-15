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Про це повідомляє пресслужба поліції та ДСНС, передає RegioNews.

Водій "ВАЗ-2109" не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з мікроавтобусом Citroen Jumper.

Рятувальники деблокували з передніх сидінь легковика тіла двох загиблих: 64-річного водія та 63-річну пасажирку, із заднього сидіння визволили ще одну пасажирку – її госпіталізували.

Травми також отримав 20-річний водій Citroen.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, ввечері 14 лютого на Чернігівщині автівка влетіла у відбійник. Загинула 14-річна дівчина.