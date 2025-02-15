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Об этом сообщает прессслужба полиции и ГСЧС, передает RegioNews.

Водитель "ВАЗ-2109" не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Citroen Jumper.

Спасатели деблокировали с передних сидений легковушки тела двух погибших: 64-летнего водителя и 63-летнюю пассажирку, с заднего сиденья вызволили еще одну пассажирку – ее госпитализировали.

Травмы также получил 20-летний водитель Citroen.

По факту аварии возбуждено уголовное производство.

Напомним, вечером 14 февраля на Черниговщине автомобиль влетел в отбойник. Погибла 14-летняя девочка.