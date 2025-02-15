На Чернігівщині автівка влетіла у відбійник: загинула 14-річна дівчина

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ДТП сталася 14 лютого близько 20:00 на трасі у Чернігівському районі

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водій легковика не впорався з керуванням та врізався у відбійник. Від отриманих травм 14-річнапасажирка авто загинула на місці.

Водій був тверезий, автомобіль вилучили.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, 12 лютого на Черкащині водійка легковика збила дівчину з дитиною у візку. Мати загинула на місці, хлопчик не постраждав.