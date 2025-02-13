Росіяни атакували дронами Суми

фото: Сумська ОВА

Російські загарбники у четвер, 13 лютого атакували безпілотниками приватний житловий сектор у Сумах

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію.

"Сьогодні, 13 лютого вранці ворог здійснив авіаційний удар по обласному центру Сумщини, застосувавши безпілотні літальні апарати", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ворожі БпЛА були спрямовані у приватний житловий сектор, де проживають мирні жителі.

Наслідки атаки росіян уточнюються.

"Бережіть себе та рідних, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - додали у Сумській ОВА.

Нагадаємо, за минулу добу окупанти втратили в Україні 1250 військових. Усього від початку повномасштабної війни українській військові ліквідували 854 280 російських загарбників.