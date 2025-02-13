Росіяни атакували дронами Суми
Російські загарбники у четвер, 13 лютого атакували безпілотниками приватний житловий сектор у Сумах
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію.
"Сьогодні, 13 лютого вранці ворог здійснив авіаційний удар по обласному центру Сумщини, застосувавши безпілотні літальні апарати", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що ворожі БпЛА були спрямовані у приватний житловий сектор, де проживають мирні жителі.
Наслідки атаки росіян уточнюються.
"Бережіть себе та рідних, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - додали у Сумській ОВА.
Нагадаємо, за минулу добу окупанти втратили в Україні 1250 військових. Усього від початку повномасштабної війни українській військові ліквідували 854 280 російських загарбників.
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