На Сумщині "Сталевий Кордон" знищив російський FPV-дрон, який обходить РЕБ
На Сумському напрямку бійці 15-го мобільного прикордонного загону "Сталевий Кордон" виявили та знищили ворожий FPV-дрон з оптоволоконним модулем
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.
Бойовий апарат окупантів уразили зі стрілецької зброї.
"На відміну від стандартних FPV-дронів, оптоволоконні не використовують радіохвилі, а отже, не піддаються впливу засобів РЕБ. Попри це, прикордонники продовжують успішно знищувати повітряні цілі, що становлять загрозу", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, минулої доби під час ворожих дронових атак прикордонники приземлили на Сумщині ударні БпЛА типу "Герань-2".
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