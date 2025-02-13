На Сумщині "Сталевий Кордон" знищив російський FPV-дрон, який обходить РЕБ

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На Сумському напрямку бійці 15-го мобільного прикордонного загону "Сталевий Кордон" виявили та знищили ворожий FPV-дрон з оптоволоконним модулем

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Бойовий апарат окупантів уразили зі стрілецької зброї.

"На відміну від стандартних FPV-дронів, оптоволоконні не використовують радіохвилі, а отже, не піддаються впливу засобів РЕБ. Попри це, прикордонники продовжують успішно знищувати повітряні цілі, що становлять загрозу", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, минулої доби під час ворожих дронових атак прикордонники приземлили на Сумщині ударні БпЛА типу "Герань-2".