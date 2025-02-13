фото: поліція

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Збитий безпілотник, вибухівка якого не спрацювала, знайшли неподалік одного з населених пунктів Сумського району.

Після огляду решток дрона вибухотехніки знешкодили його бойову частину та вивезли її в безпечне місце для подальшого знищення.

Нагадаємо, на Київщині в полі впала новітня російська крилата ракета Х-69, вона не здетонувала. Сапери знешкодили ракету.