На Сумщині знешкодили збитий російський безпілотник
В середу, 12 лютого, вибухотехніки знешкодили бойову частину ударного безпілотника, збитого Силами оборони
Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.
Збитий безпілотник, вибухівка якого не спрацювала, знайшли неподалік одного з населених пунктів Сумського району.
Після огляду решток дрона вибухотехніки знешкодили його бойову частину та вивезли її в безпечне місце для подальшого знищення.
Нагадаємо, на Київщині в полі впала новітня російська крилата ракета Х-69, вона не здетонувала. Сапери знешкодили ракету.
12 лютого 2025
Американські інвестиції в українські надра – останній план порятунку України?
Отже, Україні зробили дуже предметну пропозицію – президент США Дональд Трамп в обмін на підтримку у протистоянні з Росією хоче доступ до українських надр. І вже навіть озвучив, скільки це вийд...
07 лютого 2025
Що втрачають регіони України без підтримки USAID
Велика частина українського суспільства обговорює, як вплине на подальший розвиток країни призупинення співпраці з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Дуже багато як урядових, так і неуряд...
06 лютого 2025
Дмитро Білоцерковець, найближчий соратник мера Києва Віталія Кличка, – про конфлікт з ОП та майбутні вибори
Дмитро Білоцерковець – співголова фракції "УДАР" в Київраді, радник мера столиці Віталія Кличка – розказав в інтерв'ю виданню RegioNews про те, чи готується політична сила мера Кличка йти на вибори, ч...
03 лютого 2025
Конфлікт між мерією Києва та КМВА – хто в столиці влада?
Обмін різкими заявами між міським головою Києва Віталієм Кличком та новопризначеним головою Київської міської військової адміністрації Тимуром Ткаченко – це не просто ще один епізод вже звичног...
Росіяни розпочали новий етап тотальних перевірок на окупованих територіях, – ЦНС
13 лютого 2025, 06:45Прикордонники показали, як завдали ударів по окупантах на Луганщині
13 лютого 2025, 05:49У Кривому Розі накрили підпільне виробництво алкоголю під логотипами відомих брендів
13 лютого 2025, 05:20На Львівщині рибалка провалився під лід
13 лютого 2025, 04:48У Луцьку в школі у руках учня вибухнув iPhone
13 лютого 2025, 04:17На Тернопільщині директор автошколи вимагав 250 доларів за здачу іспиту
13 лютого 2025, 03:56На Миколаївщині засудили хлопця, який зґвалтував 15-річну школярку на очах у її бабусі
13 лютого 2025, 03:31Пропонував два варіанти втечі: на Львівщині судитимуть організатора незаконного переправлення чоловіків
13 лютого 2025, 03:15На Сумщині "Сталевий Кордон" знищив російський FPV-дрон, який обходить РЕБ
13 лютого 2025, 02:45
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Американські інвестиції в українські надра – останній план порятунку України?
Що втрачають регіони України без підтримки USAID