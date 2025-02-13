Стали відомі втрати росіян за останню добу
Окупанти за добу втратили в Україні 1250 військових. З початку повномасштабної війни ліквідовано 854 280 російських загарбників
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генштаб.
Українські захисники також знищили:
- танків ‒ 10040 (+17)
- бойових броньованих машин ‒ 20894 (+23)
- артилерійських систем – 23034 (+58)
- РСЗВ – 1278 (+2)
- засобів ППО ‒ 1063 (+2)
- літаків – 370 (+0)
- вертольотів – 331 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 25072 (+153)
- крилатих ракет ‒ 3063 (+6)
- кораблів/катерів ‒ 28 (+0)
- підводних човнів – 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 37096 (+168)
- спеціальної техніки ‒ 3744 (+2)
Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що російська армія вдвічі більша за українську і Росія мобілізовує значно більше людей. Він зазначив, що РФ має армію чисельністю 1,5-1,9 мільйона осіб.
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