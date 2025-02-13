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13 лютого 2025, 08:02

Стали відомі втрати росіян за останню добу

13 лютого 2025, 08:02
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фото: glavcom.ua
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Окупанти за добу втратили в Україні 1250 військових. З початку повномасштабної війни ліквідовано 854 280 російських загарбників

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генштаб.

Українські захисники також знищили:

  • танків ‒ 10040 (+17)
  • бойових броньованих машин ‒ 20894 (+23)
  • артилерійських систем – 23034 (+58)
  • РСЗВ – 1278 (+2)
  • засобів ППО ‒ 1063 (+2)
  • літаків – 370 (+0)
  • вертольотів – 331 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 25072 (+153)
  • крилатих ракет ‒ 3063 (+6)
  • кораблів/катерів ‒ 28 (+0)
  • підводних човнів – 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 37096 (+168)
  • спеціальної техніки ‒ 3744 (+2)

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що російська армія вдвічі більша за українську і Росія мобілізовує значно більше людей. Він зазначив, що РФ має армію чисельністю 1,5-1,9 мільйона осіб.

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