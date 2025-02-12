На Сумщині прикордонники збили російські "шахеди": фото
Минулої доби під час ворожих дронових атак прикордонники приземлили на Сумщині ударні безпілотні літальні апарати типу "Герань-2"
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.
Як відомо, "Герань-2" – це російський аналог іранських "Shahed-131/136".
"У результаті професійної роботи прикордонників обидва ворожі дрони були успішно знищені", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, станом на ранок 12 лютого Повітряні сили мають підтвердження збиття шести балістичних ракет та 71 дрона, які атакували Україну.
Раніше на Сумщині виявили невідомий російський БпЛА без бойової частини.
ЗСУ показали, як знищили в лісах Донеччини рідкісний російський корабельний бомбометВсі новини »
12 лютого 2025, 10:55На Київщині в полі впала новітня російська крилата ракета Х-69
12 лютого 2025, 10:10Ракетно-дронова атака РФ: в Повітряних силах повідомили результати роботи ППО
12 лютого 2025, 08:45
07 лютого 2025
Що втрачають регіони України без підтримки USAID
Велика частина українського суспільства обговорює, як вплине на подальший розвиток країни призупинення співпраці з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Дуже багато як урядових, так і неуряд...
06 лютого 2025
Дмитро Білоцерковець, найближчий соратник мера Києва Віталія Кличка, – про конфлікт з ОП та майбутні вибори
Дмитро Білоцерковець – співголова фракції "УДАР" в Київраді, радник мера столиці Віталія Кличка – розказав в інтерв'ю виданню RegioNews про те, чи готується політична сила мера Кличка йти на вибори, ч...
03 лютого 2025
Конфлікт між мерією Києва та КМВА – хто в столиці влада?
Обмін різкими заявами між міським головою Києва Віталієм Кличком та новопризначеним головою Київської міської військової адміністрації Тимуром Ткаченко – це не просто ще один епізод вже звичног...
31 січня 2025
Викладачів університету Карпенка-Карого звинувачують у домаганнях до студенток: усі подробиці нового секс-скандалу
Перший місяць 2025 року став справжнім жахом для легендарного університету ім. Карпенка-Карого, який свого часу закінчили багато відомих українських акторів. Здебільшого в соціальних мережах студенти ...
В Україні побудують 17 нових пунктів пропуску на кордонах
12 лютого 2025, 14:03Біля Рівного позашляховик збив жінку: потерпіла у реанімації без свідомості
12 лютого 2025, 14:00У столиці на ходу загорівся тролейбус
12 лютого 2025, 13:40Прапор Західного світу впав. Україна має його підняти
12 лютого 2025, 13:31Забризкав газовим балончиком і порізав ножем: у Харкові чоловік напав на співробітника ТЦК
12 лютого 2025, 13:25У Тернополі чоловік пограбував магазин, перебуваючи під домашнім арештом
12 лютого 2025, 13:24В Україні щорічно буде Національний день молитви
12 лютого 2025, 13:04СБУ викрила у своїх лавах топового "щура": хто працював на ФСБ
12 лютого 2025, 13:03Правоохоронці розслідують обставини смертельної ДТП в Одесі
12 лютого 2025, 12:53У п'яти областях перевищено епідпоріг захворювання на грип та ГРВІ
12 лютого 2025, 12:49
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Що втрачають регіони України без підтримки USAID
Дмитро Білоцерковець, найближчий соратник мера Києва Віталія Кличка, – про конфлікт з ОП та майбутні вибори
Всі блоги »