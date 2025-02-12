На Сумщині прикордонники збили російські "шахеди": фото

фото: ДПСУ

Минулої доби під час ворожих дронових атак прикордонники приземлили на Сумщині ударні безпілотні літальні апарати типу "Герань-2"

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Як відомо, "Герань-2" – це російський аналог іранських "Shahed-131/136".

"У результаті професійної роботи прикордонників обидва ворожі дрони були успішно знищені", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, станом на ранок 12 лютого Повітряні сили мають підтвердження збиття шести балістичних ракет та 71 дрона, які атакували Україну.

Раніше на Сумщині виявили невідомий російський БпЛА без бойової частини.