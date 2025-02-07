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07 февраля 2025, 10:05

Россияне сбросили КАБы на Сумщину: есть погибшие, под завалами дома ищут людей

07 февраля 2025, 10:05
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иллюстративное фото: ГСЧС Украины в Сумской области
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В четверг, 6 февраля, российские войска атаковали тремя КАБами Миропольскую общину в Сумской области. В результате удара по жилому дому есть жертвы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр Сумской областной военной администрации.

По имеющимся данным, кафиры разрушили двухэтажный многоквартирный жилой дом. Это произошло поздно вечером.

"Предварительно, два человека погибли. Тела обнаружены при разборе завалов. Вероятно, под завалами еще могут находиться люди", — говорится в сообщении.

В настоящее время поисково-спасательные работы продолжаются.

Напомним, ночью в Сумской области противовоздушная оборона отражала атаку ударных беспилотников типа "Shahed". Защитники уничтожили 13 вражеских дронов.

война погибшие спасатели Сумская область авиаудар КАБ завалы
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