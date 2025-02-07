На Сумщині ППО збила 13 російських "шахедів", — ОВА
Сьогодні вночі на Сумщині протиповітряна оборона відбивала атаку російських ударних безпілотників типу "Shahed". Захисники неба результативно відпрацювали по ворожих БпЛА
Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає RegioNews.
"7 лютого у небі над Сумщиною підрозділами ППО області збито 13 ворожих БпЛА типу "Шахед", — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що з початку 2025 року підрозділи ППО приземлили в регіоні 335 російських безпілотників, які несли смерть та руйнування.
Нагадаємо, днями на Сумщині знешкодили російський ударний безпілотник, що застряг на дереві.
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