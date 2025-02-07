Війська РФ вдарили по Запорізькій області з авіації та РСЗВ: є руйнування
Протягом минулої доби, 6 лютого, російські окупаційні війська завдали 339 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих обстрілів зруйнована та пошкоджена цивільна інфраструктура
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
"Надійшло 14 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків та автівок. Мирні жителі не постраждали", – йдеться у повідомленні.
Іван Федоров додав, що вчора війська РФ здійснили:
- два авіаційні удари по Гуляйполю;
- 157 ворожих БпЛА різної модифікації атакували Значкове, Лобкове, П'ятихатки, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я, Лугівське, Малинівку, Новодарівку та Ольгівське;
- сім обстрілів із РСЗВ накрили Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку та Малу Токмачку;
- 173 артудари завдали війська РФ по території Степногірська, Лобкового, П'ятихаток, Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір'я, Лугівського, Малинівки, Новодарівки та Ольгівського.
Нагадаємо, на Запорізькому напрямку підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ виявили та уразили російський ЗРК "Бук-М3".
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