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07 лютого 2025, 08:15

Росіяни вбили мешканця Херсонщини, постраждали 5 цивільних

07 лютого 2025, 08:15
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ілюстративне фото: Нацполіція
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Протягом минулої доби, 6 лютого, російські окупанти атакували десятки населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих обстрілів загинув цивільний, ще п'ятеро мирних жителів області дістали поранення

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися: Херсон, Антонівка, Берислав, Білозерка, Бургунка, Велетенське, Веселе, Гаврилівка, Дніпровське, Зміївка, Золота Балка, Іванівка, Качкарівка, Кізомис, Козацьке, Львове, Микільське, Миколаївка, Милове, Молодіжне, Монастирське, Ольгівка, Понятівка, Розлив, Саблуківка, Садове, Софіївка, Станіслав, Токарівка, Тягинка, Червоний Маяк, Широка Балка, Урожайне та Новодмитрівка.

"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 5 — дістали поранення", — йдеться у повідомленні.

Вчора окупанти завдавали удару по житлових кварталах населених пунктів області. Загарбники пошкодили дві багатоповерхівки та шість приватних будинків.

Нагадаємо, у четвер вдень, 6 лютого, російські війська атакували селища Дніпровське та Антонівка Херсонського району. Внаслідок обстрілів були поранені двоє мирних жителів.

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