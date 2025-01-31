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31 січня 2025, 19:02

У Сумах в багатоповерхівці, по якій вдарили окупанти, знайшли живого котика

31 січня 2025, 19:02
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Фото: ДСНС
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Господарі хвостика, напевно, вже й не сподівалися знову його побачити

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, передає RegioNews.

Понад добу після ворожого удару по багатоповерхівці в Сумах, рятувальники знайшли там живого котика. Весь цей час він ховався під ванною. Тваринка була налякана, але не поранена.

Котика передали його господарям, які, напевно, вже й не мріяли, що знову побачать свого чотирилапого члена родини.

"Ця історія - нагадування, що навіть у найтемніші моменти життя є місце для світла й порятунку. Дякуємо рятувальникам за їхню працю!" - пишуть у ДСНС.

Нагадаємо, що російські окупанти вдарили по багатоповерхівці в Сумах в ніч на 30 січня. Майже весь день рятувальники розбирали завали та визволяли людей. Внаслідок ворожої атаки 9 людей загинуло, а ще 13 постраждали. Серед поранених - 8-річна дівчинка (тіло її матері дістали з-під завалів).

Також повідомлялося, що 29 січня росіяни атакували Херсонщину. Внаслідок ворожої атаки загинув 23-річний хлопець. Загарбники вбили його у власному будинку.

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