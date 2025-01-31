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31 января 2025, 19:02

В Сумах в многоэтажке, по которой ударили оккупанты, нашли живого котика

31 января 2025, 19:02
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Фото: ГСЧС
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Хозяева хвостика, наверное, уже и не надеялись снова его увидеть

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, передает RegioNews.

Более суток после вражеского удара по многоэтажке в Сумах спасатели нашли там живого котика. Все это время он прятался под ванной. Животное было напугано, но не ранено.

Котика передали его хозяевам, которые, наверное, уже и не мечтали, что снова увидят своего четырехлапого члена семьи.

"Эта история – напоминание, что даже в самые темные моменты жизни есть место для света и спасения. Спасибо спасателям за их труд!" - пишут в ГСЧС.

Напомним, что российские кафиры ударили по многоэтажке в Сумах в ночь на 30 января. Почти весь день спасатели разбирали завалы и освобождали людей. В результате вражеской атаки 9 человек погибли, а еще 13 пострадали. Среди раненых – 8-летняя девочка (тело ее матери достали из-под завалов).

Также сообщалось, что 29 января россияне атаковали Херсонщину. В результате вражеской атаки погиб 23-летний парень. Захватчики убили его в собственном доме.

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