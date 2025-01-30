фото: ДСНС

Аварійно-рятувальні роботи в місці удару російського дрона по багатоповерхівці у Сумах завершені

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію.

Під вечір стало відомо про ще одну жертву. Відтак, внаслідок ворожої атаки загинуло 9 людей і 13 постраждали.

Нагадаємо, в Сумах у ніч проти 30 січня російський безпілотник влучив у багатоповерхівку. Раніше повідомлялося про вісьмох загиблих внаслідок обстрілу.

Серед постраждалих - 8-річна дівчинка.

Відомо, що внаслідок удару дрона руйнувань зазнали дві багатоповерхівки. Пошкоджено щонайменше 23 автомобілі.