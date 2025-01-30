Рятувальні роботи у Сумах завершено: оновлені дані про загиблих і постраждалих
Аварійно-рятувальні роботи в місці удару російського дрона по багатоповерхівці у Сумах завершені
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію.
Під вечір стало відомо про ще одну жертву. Відтак, внаслідок ворожої атаки загинуло 9 людей і 13 постраждали.
Нагадаємо, в Сумах у ніч проти 30 січня російський безпілотник влучив у багатоповерхівку. Раніше повідомлялося про вісьмох загиблих внаслідок обстрілу.
Серед постраждалих - 8-річна дівчинка.
Відомо, що внаслідок удару дрона руйнувань зазнали дві багатоповерхівки. Пошкоджено щонайменше 23 автомобілі.
Удар по багатоповерхівці в Сумах: серед поранених 8-річна дівчинка, з-під завалів дістали тіло її матеріВсі новини »
30 січня 2025, 18:42Росіяни почали використовувати проти українців удосконалені "Шахеди"
30 січня 2025, 18:05У Сумах знову зросла кількість загиблих внаслідок удару по багатоповерхівці
30 січня 2025, 17:18
29 січня 2025
Справа топ-генералів: вирішення проблем армії чи удар по репутації влади?
Затримання кількох старших та вищих офіцерів ЗСУ одразу стало резонансною політичною подією. За ним стоять реальні проблеми в армії, про які давно говориться у публічному просторі. Тим не менш, воно в...
23 січня 2025
Катування 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що відомо про резонансний інцидент
Днями почався розголос стосовно побиття 12-річної дівчинки в Білій Церкві. Передувало цьому відео знущань над нею, що було викладене в мережі. На ньому видно, що підлітки штовхають, б'ють та принижуют...
21 січня 2025
Новий президент США: нові шанси на мир в Україні чи нові ілюзії?
У своїй інавгураційній промові президент США Дональд Трамп пообіцяв колонізувати Марс, створити збройні сили, яких досі ніхто не бачив, зупинити всі війни і жодного слова не сказав про Україну. Але в ...
15 січня 2025
Яким буде курс долара у 2025 році
Наприкінці минулого року долар почав різко дорожчати, зрештою перетнувши позначку у 42 грн за один "зелений" за офіційним курсом Нацбанку. Фактично кожного дня фіксувались нові рекорди падіння гривні ...
Кримінальна відповідальність для працівників ТЦК: нардеп повідомив подробиці законопроєкту
30 січня 2025, 21:01На Одещині аферист виманював гроші в дівчини з інвалідністю, скориставшись її симпатією
30 січня 2025, 20:43На одній зі станцій столичного метро людина впала на колії
30 січня 2025, 20:35На Донеччині викрили трьох офіцерів, які крали пальне з військової частини
30 січня 2025, 20:24Україна отримає від Швеції рекордний пакет військової допомоги на 1,2 млрд доларів
30 січня 2025, 20:13Собаче весілля на руїнах Агенції оборонних закупівель
30 січня 2025, 20:01На Кіровоградщині п'яна водійка запропонувала поліцейським "вирішити питання" за хабар
30 січня 2025, 19:50Британці передали українцям броньоване авто з "Формули-1"
30 січня 2025, 19:42На Київщині адвокат "зливав" клієнтам дані держреєстру судових рішень
30 січня 2025, 19:39
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Справа топ-генералів: вирішення проблем армії чи удар по репутації влади?
Катування 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що відомо про резонансний інцидент
Всі блоги »