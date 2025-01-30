Удар по багатоповерхівці у Сумах: кількість загиблих зросла
Кількість загиблих внаслідок удару по багатоповерхівці в Сумах збільшилася до 6
Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає RegioNews.
"З-під завалів дістали тіла ще двох людей", – йдеться у повідомленні.
Станом на 15:30 відомо, що загинуло 3 подружжя: 74-річний чоловік і його 69-річна дружина, 65-річний чоловік і його 64-річна дружина, 61-річний чоловік та його 61-річна дружина.
Нагадаємо, в Сумах вночі 31 січня російський безпілотник влучив у багатоповерхівку. Серед поранених – дитина.
Також руйнувань зазнали дві багатоповерхівки, у багатьох квартирах вибиті вікна, двері. Пошкоджено щонайменше 23 легкових авто.
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