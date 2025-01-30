Удар по багатоповерхівці у Сумах: кількість загиблих зросла

фото: ДСНС

Кількість загиблих внаслідок удару по багатоповерхівці в Сумах збільшилася до 6

Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає RegioNews.

"З-під завалів дістали тіла ще двох людей", – йдеться у повідомленні.

Станом на 15:30 відомо, що загинуло 3 подружжя: 74-річний чоловік і його 69-річна дружина, 65-річний чоловік і його 64-річна дружина, 61-річний чоловік та його 61-річна дружина.

Нагадаємо, в Сумах вночі 31 січня російський безпілотник влучив у багатоповерхівку. Серед поранених – дитина.

Також руйнувань зазнали дві багатоповерхівки, у багатьох квартирах вибиті вікна, двері. Пошкоджено щонайменше 23 легкових авто.