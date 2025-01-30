У Херсоні через ранкові російські обстріли поранені дві жінки
Росіяни зранку, 30 січня, обстріляли Херсон. Поранення отримали дві жінки
Про це повідомила Херсонська обласна державна адміністрація, передає RegioNews.
Зазначається, що в 48-річної жінки діагностували вибухову травму та контузію. Їй надали медичну допомогу. А ось 61-річну жінку – госпіталізували. Через ворожу атаку вона дістала вибухову травму і ампутацію руки.
Нагадаємо, російські загарбники минулої доби, 29 січня, завдали ударів по 40 населених пунктах Херсонської області. Загинули троє людей, ще десятеро дістали поранення.
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