На Сумщині виявили мертвими чоловіка та його матір, які готувалися до евакуації

фото: прокуратура

У прикордонному селі Пономаренки на Сумщині правоохоронці виявили тіла чоловіка та його матері. Вони загинули внаслідок російського обстрілу

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прокуратуру Сумської області.

Загиблі - 62-річний чоловік та його 86-річна матір. У прокуратурі зазначають, що чоловік та жінка готувались до евакуації 9 грудня 2024 року. Але з того часу вони на звʼязок не виходили.

За попередніми даними, люди загинули унаслідок ворожого обстрілу.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинили загибель людей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок російського дронового удару у ніч проти 26 січня у Сумах пошкоджена будівля освітнього закладу, багатоквартирний будинок та адміністративні будівлі. Також є пошкодження у міському сквері.