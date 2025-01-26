11:34  26 січня
На Київщині група підлітків побила хлопця: у поліції відреагували
11:02  26 січня
У мережі показали момент влучання "Шахеда" у Сумах
10:04  26 січня
У Черкасах чоловік влаштував стрілянину біля парку: двоє людей травмовані
UA | RU
UA | RU
26 січня 2025, 16:46

На Сумщині виявили мертвими чоловіка та його матір, які готувалися до евакуації

26 січня 2025, 16:46
Читайте также на русском языке
фото: прокуратура
Читайте также
на русском языке

У прикордонному селі Пономаренки на Сумщині правоохоронці виявили тіла чоловіка та його матері. Вони загинули внаслідок російського обстрілу

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прокуратуру Сумської області.

Загиблі - 62-річний чоловік та його 86-річна матір. У прокуратурі зазначають, що чоловік та жінка готувались до евакуації 9 грудня 2024 року. Але з того часу вони на звʼязок не виходили.

За попередніми даними, люди загинули унаслідок ворожого обстрілу.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинили загибель людей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок російського дронового удару у ніч проти 26 січня у Сумах пошкоджена будівля освітнього закладу, багатоквартирний будинок та адміністративні будівлі. Також є пошкодження у міському сквері.

евакуація війна обстріл загиблі Сумська область
У Запоріжжі через 9 днів після ракетного удару знайшли під завалами тіло чоловіка
26 січня 2025, 13:21
Російські війська скинули шість авіабомб на лікарню в Херсонській області
26 січня 2025, 12:07
У мережі показали момент влучання "Шахеда" у Сумах
26 січня 2025, 11:02
Всі новини »
23 січня 2025
Катування 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що відомо про резонансний інцидент
Днями почався розголос стосовно побиття 12-річної дівчинки в Білій Церкві. Передувало цьому відео знущань над нею, що було викладене в мережі. На ньому видно, що підлітки штовхають, б'ють та принижуют...
21 січня 2025
Новий президент США: нові шанси на мир в Україні чи нові ілюзії?
У своїй інавгураційній промові президент США Дональд Трамп пообіцяв колонізувати Марс, створити збройні сили, яких досі ніхто не бачив, зупинити всі війни і жодного слова не сказав про Україну. Але в ...
15 січня 2025
Яким буде курс долара у 2025 році
Наприкінці минулого року долар почав різко дорожчати, зрештою перетнувши позначку у 42 грн за один "зелений" за офіційним курсом Нацбанку. Фактично кожного дня фіксувались нові рекорди падіння гривні ...
13 січня 2025
Полтава може втратити древній Хрестовоздвиженський монастир
Полтава може втратити один зі своїх найвизначніших і найвпізнаваніших символів – древній Хрестовоздвиженський монастир. Усе – через довготривалий зсув ґрунту, який відбувається на горі, де розташовани...
Давос-2025 — в тіні Трампа
26 січня 2025, 19:26
В Агенції оборонних закупівель на тлі скандалу призначено нового директора
26 січня 2025, 18:01
У Черкасах чоловік запропонував допомогу військовому і пограбував його
26 січня 2025, 17:26
У Карпатах знайшли двох чоловіків, які хотіли потрапити до Румунії, але заблукали
26 січня 2025, 16:08
Вдарив ножем у серце: на Закарпатті затримали підозрюваного в убивстві 17 річного хлопця
26 січня 2025, 15:41
Поліція розшукала підлітків, які жорстоко побили хлопця на Київщині
26 січня 2025, 15:09
У Нафтогазі "зникли" 48 млрд грн, сплачені за транзит: ЗМІ пов'язують з цим відставку Чернишова
26 січня 2025, 14:29
Одеська журналістка заявила про побиття її сина у ТЦК: військкомат відповів на звинувачення
26 січня 2025, 14:04
У Запоріжжі через 9 днів після ракетного удару знайшли під завалами тіло чоловіка
26 січня 2025, 13:21
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Катування 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що відомо про резонансний інцидент
Новий президент США: нові шанси на мир в Україні чи нові ілюзії?
Всі публікації »
Сергій Корсунський
Володимир Фесенко
Вадим Денисенко
Всі блоги »