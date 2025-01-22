На Сумщині внаслідок російських обстрілів постраждали п'ятеро людей

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Внаслідок російських обстрілів на Сумщині протягом минулої доби пʼятеро отримали поранення, з них одна дитина

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Сумської області.

Як зазначається у повідомленні, впродовж доби під ворожим вогнем опинилися 64 населені пункти області. Загалом зафіксовано 296 ударів. Ворог використовував для обстрілів керовані авіаційні бомби та безпілотники.

Поранення внаслідок російських обстрілів отримали четверо дорослих людей та пʼятирічна дитина.

Також у поліції повідомили, що внаслідок ворожих ударів пошкоджено 25 приватних будинків та приміщення підприємства.

Нагадаємо, раніше також повідомлялося, що російські війська атакували місто Миколаїв ударними дронами. Внаслідок обстрілу є руйнування та постраждалі.