У ДСНС показали наслідки дронової атаки ворога по Миколаєву

фото: ДСНС

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС.

Зокрема, внаслідок дронової атаки частково зруйновано мансардний поверх багатоквартирного будинку. Також виникла пожежа в квартирі на шостому поверсі, вогнем було охоплено площу 100 кв. м. З будинку евакуювали 200 людей. Пожежу погасили, наразі всі евакуйовані повернулися у свої оселі.

Також зазначається, що вибухова хвиля пошкодила вікна в 4 багатоквартирних і 1 приватному житловому будинку.

Наразі відомо, що внаслідок атаки постраждала 74-річна жінка, її госпіталізували. Також у одного чоловіка гостра реакція на стрес. Йому надали допомогу на місці, від госпіталізації він відмовився.

Крім того, рятувальники загасили пожежу очерету на площі 1 тис. кв. м. Пошкоджені двері та вікна у човниковому кооперативі. Є пошкодження у приватному будинку, адмінбудівлі, знищено автівку. Ліквідовано загорання сміття і сухої трави на площі 100 кв.м.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що пізно ввечері 21 січня російські військові атакували Миколаїв ударними безпілотниками типу "Шахед". Є пошкодження багатоквартирних будинків. Виникла пожежа в квартирі одного з будинків, її ліквідовують рятувальники. Проводиться евакуація населення.