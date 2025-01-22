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22 січня 2025, 00:34

У Миколаєві після атаки дронів пошкоджене багатоповерхівки та інфраструктура, є постраждалі

22 січня 2025, 00:34
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Пізно ввечері 21 січня російські військові атакували Миколаїв ударними безпілотниками типу "Шахед"

Про це передає RegioNews із посиланням на начальника Миколаївської ОВА Віталія Кіма та мера міста Олександра Сєнкевича.

Є пошкодження багатоквартирних будинків. Виникла пожежа в квартирі одного з будинків, її ліквідовують рятувальники. Проводиться евакуація населення.

Є руйнування приватного будинку. З-під завалів дістали постраждалу жінку.

Також є руйнування та пожежа на об'єкті інфраструктури.

Загалом відомо про двох постраждалих внаслідок атаки. Їх стан – середньої тяжкості.

Нагадаємо, 21 січня росіяни атакували Харків. Поцілили БпЛА типу "Шахед" по Шевченківському району міста.

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