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Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

"Фіксуємо погіршення безпекової ситуації в місті. Ворог не припиняє атакувати цивільні об‘єкти та тероризувати мирних людей. Окупант використовує різні види зброї, зокрема дрони з боєприпасами та реактивні системи залпового вогню", – йдеться у повідомленні.

Вранці близько 9:00 окупанти здійснили удар БПЛА "Молнія-2" по службовій автівці українських поліцейських. Троє правоохоронців отримали осколкові поранення, їм надана меддопомога.

Під час обстрілу також постраждав цивільний автомобіль: поранення отримали 64-річна жінка та її 68-річний чоловік, жителі Куп'янська.

О 14:35 та 14:50 два приватні будинки потрапили під ворожий обстріл.

"Цілий день ворог обстрілює місто, не зважаючи на жодні звичаї та правила війни. Ситуація в Куп‘янську залишається напруженою", – наголосив очільник ОВА.

Нагадаємо, 21 січня об 11:18 росіяни атакували Харків. Поцілили БпЛА типу "Шахед" по Шевченківському району міста.