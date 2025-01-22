На Сумщине в результате российских обстрелов пострадали пять человек

фото: полиция

В результате российских обстрелов на Сумщине за прошедшие сутки пятеро получили ранения, из них один ребенок

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Сумской области.

Как отмечается в сообщении, в течение суток под вражеским огнем оказались 64 населенных пункта области. В общей сложности зафиксировано 296 ударов. Враг использовал для обстрелов управляемые авиационные бомбы и беспилотники.

Ранения в результате российских обстрелов получили четверо взрослых и пятилетний ребенок.

Также в полиции сообщили, что в результате вражеских ударов повреждены 25 частных домов и помещения предприятия.

Напомним, ранее также сообщалось, что российские войска атаковали город Николаев ударными дронами. В результате обстрела есть разрушения и пострадавшие.