На Сумщине в результате российских обстрелов пострадали пять человек
В результате российских обстрелов на Сумщине за прошедшие сутки пятеро получили ранения, из них один ребенок
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Сумской области.
Как отмечается в сообщении, в течение суток под вражеским огнем оказались 64 населенных пункта области. В общей сложности зафиксировано 296 ударов. Враг использовал для обстрелов управляемые авиационные бомбы и беспилотники.
Ранения в результате российских обстрелов получили четверо взрослых и пятилетний ребенок.
Также в полиции сообщили, что в результате вражеских ударов повреждены 25 частных домов и помещения предприятия.
Напомним, ранее также сообщалось, что российские войска атаковали город Николаев ударными дронами. В результате обстрела есть разрушения и пострадавшие.