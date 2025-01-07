На Київщині знищили бойову частину ворожого дрона, яка не здетонувала
Безпілотник знайшли на території одного з населених пунктів області після чергової атаки росіян
Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.
Вибухотехніки знищили боєприпас шляхом контрольованого підриву.
Нагадаємо, росіяни вночі 6 січня атакували Україну двома керованими авіаційними ракетами Х-59 та 128 ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Сили ППО збили дві ракети Х-59 та 79 дронів.
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