фото: ДПСУ

Минулої доби, під час чергової атаки росіян на Україну на Сумщині прикордонники знищили чотири ворожі безпілотники

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Прикордонники знищили три дрони типу "Гербера" та один літакового типу "Привет-82".

"Безпілотники, завдячуючи влучним пострілам українських захисників, не досягнули своїх цілей та були знищені", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 14 січня російські війська випустили по Україні 80 безпілотників різних типів. Сили ППО збили 58 ворожих дронів, ще 21 – був локаційно втрачений.