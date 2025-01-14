На Сумщині рятувальники потрапили під повторний російський обстріл
Ввечері 13 січня ворожі безпілотники атакували один із населених пунктів Конотопського району. В результаті виникла пожежа в житловому секторі
Про це повідомляє пресцентр ДСНС, інформує RegioNews.
Палав приватний будинок мирних громадян. Рятувальники гасили пожежу. В цей час поряд з цим місцем окупанти завдали повторний удар. Вогнеборці встигли відійти. На щастя, ніхто з них не постраждав.
Після того, як безпекова ситуація нормалізувалась, пожежу вдалось ліквідувати.
Нагадаємо, вночі 13 січня російська авіація нанесла удар по об’єкту інфраструктури в Сумах. Внаслідок атаки пошкоджені адміністративна та складська будівлі.
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