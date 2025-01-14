Росіяни скинули КАБ на Суми: пошкоджена інфраструктура міста
У понеділок вночі, 13 січня, російська авіація нанесла удар по об’єкту інфраструктури Сумах. Внаслідок атаки пошкоджені адміністративна та складська будівлі
Про це повідомляє ДСНС України у Сумській області, передає RegioNews.
Через авіаудар пошкоджена адміністративна та складська будівлі. Також вибуховою хвилею вибиті вікна в багатоквартирному двоповерховому житловому будинку.
"В пошкоджених приміщеннях під завалами людей не було виявлено. Інформація про постраждалих не надходила", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 13 січня російська армія завдала удару БпЛА по цивільній автівці, яка рухалася в Охтирському районі Сумської області. Є жертва та поранений.
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