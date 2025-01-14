Россияне сбросили КАБ на Сумы: повреждена инфраструктура города

фото: ГСЧС Украины в Сумской области

В понедельник ночью, 13 января, российская авиация нанесла удар по объекту инфраструктуры в Сумах. В результате атаки повреждены административное и складское здания

Об этом сообщает ГСЧС Украины в Сумской области, передает RegioNews.

Из-за авиаудара повреждена административная и складская здания. Также взрывной волной выбиты окна в многоквартирном двухэтажном жилом доме.

"В поврежденных помещениях под завалами людей не было обнаружено. Информация о пострадавших не поступала", - говорится в сообщении.

Напомним, 13 января российская армия нанесла удар БпЛА по гражданскому автомобилю, который двигался в Ахтырском районе. Есть жертва и раненый.