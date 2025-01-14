Россияне сбросили КАБ на Сумы: повреждена инфраструктура города
В понедельник ночью, 13 января, российская авиация нанесла удар по объекту инфраструктуры в Сумах. В результате атаки повреждены административное и складское здания
Об этом сообщает ГСЧС Украины в Сумской области, передает RegioNews.
Из-за авиаудара повреждена административная и складская здания. Также взрывной волной выбиты окна в многоквартирном двухэтажном жилом доме.
"В поврежденных помещениях под завалами людей не было обнаружено. Информация о пострадавших не поступала", - говорится в сообщении.
Напомним, 13 января российская армия нанесла удар БпЛА по гражданскому автомобилю, который двигался в Ахтырском районе. Есть жертва и раненый.
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