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Российские войска в течение ночи и утра 8 января нанесли семь ударов по приграничным территориям и населенным пунктам Сумской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Сумскую областную военную администрацию.

На Шосткинскую общину россияне сбросили с беспилотника боеприпас. В результате этой атаки получил ранение гражданский. Также был поврежден частный дом.

С применением такого же вооружения захватчики атаковали Белопольскую и Великописаревскую общины. Эсманьская община подверглась вражескому удару FPV-дроном.

Также в Сумской ОВА сообщили, что 8 января в небе над регионом военные сбили 7 вражеских "Шахедов".

Напомним, в ночь на 8 января российские войска в очередной раз совершили дроновую атаку по территории Украины. В Киевской области работала ПВО, поврежден частный дом.