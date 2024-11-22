Жителька Сумщини вилила чоловікові на голову спирт і підпалила: суд виніс їй вирок

фото: прокуратура

Суд на Сумщині виніс вирок 50-річній жінці, яка вилила на голову чоловіка спирт та підпалила, чим спричинила йому важкі ушкодження. Зловмисниця отримала 6 років позбавлення волі

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Сумську обласну прокуратуру.

Подія сталась в м. Конотоп у липні 2024 року. До жінки прийшов у гості чоловік, з яким вона підтримувала близькі стосунки. Як розповів чоловік, між ними виникла суперечка, після якої, коли він курив біля вікна, жінка вилила йому на голову спирт та підпалила запальничкою.

Жінка спочатку підтвердила факт умисного підпалу, однак потім намагалась переконати суд, що перебуваючи в емоційному стані, розбризкала з пляшечки медичний спирт, а потім намагалась підкурити цигарку, відтак випадково підпалила потерпілого.

Чоловік отримав тяжкі тілесні ушкодження, до цього часу перебуває на лікуванні.

Нагадаємо, у липні цього року повідомлялося, що жителька Конотопа на Сумщині завдала своєму другові серйозних тілесних ушкоджень. Вона облила чоловіка спиртом та підпалила, в результаті чого він отримав 70% опіків тіла.