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22 ноября 2024, 13:55

Жительница Сумщины вылила мужчине на голову спирт и подожгла: суд вынес ей приговор

22 ноября 2024, 13:55
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фото: прокуратура
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Суд на Сумщине вынес приговор 50-летней женщине, которая вылила на голову мужчину спирт и подожгла, чем нанесла ему тяжелые повреждения. Злоумышленница получила 6 лет лишения свободы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Сумскую областную прокуратуру.

Событие произошло в г. Конотоп в июле 2024г. К женщине пришел в гости мужчина, с которым она поддерживала близкие отношения. Как рассказал мужчина, между ними возник спор, после которого, когда он курил у окна, женщина вылила ему на голову спирт и подожгла зажигалкой.

Женщина сначала подтвердила факт умышленного поджога, однако затем пыталась убедить суд, что находясь в эмоциональном состоянии, разбрызгала из бутылочки медицинский спирт, а затем пыталась подкурить сигарету и случайно подожгла потерпевшего.

Мужчина получил тяжелые телесные повреждения, до сих пор находится на лечении.

Напомним, в июле этого года сообщалось, что жительница Конотопа в Сумской области нанесла своему другу серьезные телесные повреждения. Она облила мужчину спиртом и подожгла, в результате чего получил 70% ожогов тела.

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