У Сумах зросла кількість загиблих та постраждалих: інформація на ранок 18 листопада

фото: ДСНС

Кількість загиблих унаслідок російського ракетного удару по багатоповерхівці в Сумах ввечері 17 листопада зросла до 11

Про це заявив виконувач обов’язків міського голови міста Суми Артем Кобзар, передає RegioNews.

Також очільник міста повідомив, що кількість постраждалих у Сумах зросла до 68. Відомо, що серед постраждалих 10 дітей.

Кобзар додав, що до наметів ДСНС та Червоного Хреста звернулись 105 людей.

Нагадаємо, раніше було відомо, що внаслідок ракетного удару по місту Суми, який росіяни здійснили увечері 17 листопада, 10 цивільних загинули, серед них — двоє дітей.