В Сумах розросло количество погибших и пострадавших: информация на утро 18 ноября

фото: ГСЧС

Число погибших в результате российского ракетного удара по многоэтажке в Сумах вечером 17 ноября возросло до 11

Об этом заявил исполняющий обязанности городского головы города Сумы Артем Кобзарь, передает RegioNews.

Также глава города сообщил, что количество пострадавших в Сумах выросло до 68. Известно, что среди пострадавших 10 детей.

Кобзарь добавил, что в палатки ГСЧС и Красного Креста обратились 105 человек.

Напомним, ранее было известно, что в результате ракетного удара по городу Сумы, который россияне совершили вечером 17 ноября, 10 гражданских погибли, среди них двое детей.