Поліція показала фото наслідків масованої атаки Росії на Київщині

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Внаслідок ранкової ракетно-дронової атаки росіян 17 листопада на Київщині одна людина отримала поранення

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Київщини.

За даними правоохоронці, у Київській області пошкоджено 21 приватний будинок, пʼять господарчих споруд, магазин, два гаражні приміщення, пʼять автомобілів та адміністративна будівля.

Також відомо, що внаслідок атаки постраждала одна жінка. Вона отримала медичну допомогу на місці, від госпіталізації відмовилася.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що вночі та вранці 17 листопада російські війська запустили по Україні приблизно 120 ракет різного типу та 90 безпілотників.

Також повідомлялося, що у Києві внаслідок ракетної атаки поранені двоє людей.