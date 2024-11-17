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17 ноября 2024, 18:36

Россияне убили на Сумщине пенсионера, который рыбачил на озере

17 ноября 2024, 18:36
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фото: прокуратура
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Российские войска продолжают терроризировать обстрелы приграничья Сумской области. В результате очередного артиллерийского обстрела погиб 73-летний рыбак

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Сумскую областную прокуратуру.

Как отмечается в сообщении, обстрел произошел 17 ноября около 13 часов. Под вражеским огнем оказалась гражданская инфраструктура Зноб-Новгородской общины Шосткинского района.

В момент обстрела мужчина рыбачил на озере.

Также известно, что в результате атаки врага повреждено медицинское учреждение и семь частных домов.

Напомним, как сообщили ранее воздушные силы ВСУ, 17 ноября противовоздушная оборона работала почти во всех регионах Украины. Всего удалось сбить 144 воздушных целей, запущенных врагом.

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