У Херсоні під обстріл потрапив автобус з пасажирами

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У Корабельному районі Херсона сьогодні, 17 листопада, під російський обстріл потрапив міський автобус (20-й маршрут)

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, передає RegioNews.

Він зазначив, що уламками боєприпасів було пошкоджено скло у автобусі. Водій та пасажир не травмувались.

Мрочко додав, що пошкоджений автобус належить приватному підприємству-перевізнику.

Відомо, що сьогодні вранці окупанти також обстріляли Корабельний район Херсона. Прямим влучанням снаряда було знищено приватний будинок. Власниця будинку, літня жінка, дивом вціліла.

Нагадаємо, як повідомили раніше Повітряні сили ЗСУ, 17 листопада протиповітряна оборона працювала майже у всіх регіонах України. Загалом вдалося збити 144 повітряні цілі, запущені ворогом.