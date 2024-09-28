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28 вересня 2024, 10:05

Окупанти вдарили по лікарні в Сумах: 6 людей загинули, 11 поранені

28 вересня 2024, 10:05
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фото: Нацполіція
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Сьогодні вранці, 28 вересня, російська окупаційна армія атакувала ударними дронами медичний заклад у Сумах. Внаслідок подвійного авіанальоту шестеро людей загинули та 11 дістали поранення

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Сумської обласної прокуратури.

За матеріалами слідства, близько 07:35 росіяни атакували лікарню дронами типу "Шахед". На момент вибухів у медзакладі перебували 86 пацієнтів, з них 15 маломобільних, та 38 працівників закладу. Попередньо, внаслідок атаки РФ одна людина загинула та 10 поранені.

Близько 08:25 окупанти завдали повторного удару по рятувальникам та поліцейським, які надавали допомогу та евакуйовували хворих.

"Через повторний обстріл загинуло 5 осіб, у тому числі й співробітник поліції, іще 1 поліціянт отримав поранення", – йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронці документують наслідки російських обстрілів.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зауважив, що другий день поспіль українські поліцейські зазнають втрат серед особового складу. Він додав, що в Кривому Розі продовжуються пошуки на місці вчорашнього удару по будівлі поліції. За наявною інформацією, ще один працівник може бути під завалами.

У Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що в Сумах війська РФ зруйнували приймальне відділення лікарні, частково зруйнували один із поверхів і дах будівлі. Серед важкопоранених — лікар та медсестра, які перебували в приймальному відділенні. Потерпілих оперують.

Нагадаємо, число жертв ракетного удару росіян по поліцейському управлінню в Кривому Розі зросло до трьох.

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