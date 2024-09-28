Обстріл лікарні в Сумах: 8 людей загинули, евакуювали 113 пацієнтів

фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Кількість жертв внаслідок авіаудару по медичному закладі в Сумах знову збільшилась. Наразі відомо про вісьмох загиблих. Вдалося евакуювати 113 пацієнтів лікарні

Президент України Володимир Зеленський відреагував на черговий терористичний акт РФ, передає RegioNews.

"Суми. Росія вдарила "шахедами" по одній із лікарень міста. Наразі відомо про 8 загиблих. Мої співчуття родинам та близьким. Одинадцятеро людей поранено, із лікарні евакуйовано 113 пацієнтів. Триває рятувальна операція. Ліквідовуємо наслідки, рятуємо життя. Робимо максимум, щоб надати нашим людям необхідну допомогу", — повідомив глава держави.

Він наголосив, що примусити Росію до миру може лише сила.

"Усім у світі, хто говорить про цю війну, варто звертати увагу, куди бʼє Росія. Вони воюють з лікарнями, цивільними обʼєктами, життями людей. Мир через силу – тільки це єдиний правильний шлях. Дякую всім, хто допомагає нам на цьому шляху", — додав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, вранці 28 вересня російська окупаційна армія двічі атакувала ударними дронами лікарню в Сумах. Повідомлялося про сімох загиблих, 12 людей дістали тяжкі поранення.