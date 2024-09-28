Авіаудари по лікарні в Сумах: зросла кількість жертв і потерпілих

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Внаслідок авіаційних ударів по лікарні в Сумах 28 вересня зросла кількість жертв і потерпілих. Вже відомо про сімох загиблих, 12 людей дістали тяжкі поранення

Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає RegioNews.

"За уточненими даними внаслідок атаки ворожих БпЛА типу "Шахед" на місто Суми попередньо 7 загиблих і 12 тяжких поранених", – йдеться у повідомленні.

У приміщенні 21 школи влада розгорнула оперативний штаб, де можуть отримати допомогу усі, хто постраждав через ранкові обстріли.

Також можна звернутися за номером телефону штабу: +38 (066) 543 76 77.

Нагадаємо, вранці 28 вересня російська окупаційна армія двічі атакувала ударними дронами лікарню в Сумах. Повідомлялося, що внаслідок авіанальоту шестеро людей загинули та 11 дістали поранення.