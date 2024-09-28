Удар по управлінню поліції в Кривому Розі: з-під завалів дістали тіло чоловіка

фото: Сергій Лисак

Кількість загиблих внаслідок вчорашнього ракетного удару Росії по поліцейському управлінню в Кривому Розі зросла до чотирьох

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

Як відомо, вчора з-під завалів рятувальники дістали тіла чоловіка й жінки. Сьогодні бійці ДСНС деблокували тіло ще одного чоловіка.

"У Кривому Розі під завалами ураженої ракетою адмінбудівлі виявили тіло чоловіка. російська атака забрала життя чотирьох людей. Щирі співчуття тим, хто втратив близьких", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу, який росіяни здійснили вранці 27 вересня, частково зруйнована п’ятиповерхова будівля Криворізького районного управління ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області.

Раніше з-під завалів адмінбудівлі дістали тіло жінки. Повідомлялося, що число жертв ракетного удару росіян по поліцейському управлінню в Кривому Розі зросло до трьох.