Сили ППО збили вночі дві російські ракети та 69 "Шахедів"

фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 28 вересня російська армія завдала ракетно-дронового удару по Україні. Сили ППО збили 71 ворожу ціль

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

Радіотехнічні війська Повітряних сил виявили та супроводжували 77 засобів повітряного нападу противника. Окупанти вдарили:

двома балістичними ракетами "Іскандер-М" із окупованого Криму;

двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору ТОТ Запорізької області;

73 ударними БпЛА типу "Shahed" із районів Курська, Приморсько-Ахтарська, Орла – РФ, мису Чауда – Крим.

Відбивали повітряний напад авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

"В результаті протиповітряного бою збито дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 69 ворожих ударних БпЛА типу "Shahed" у Київській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Рівненській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській, Одеській та Миколаївській областях. Один безпілотник полетів у напрямку росії, ще три – локаційно втрачено на території України", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 27 вересня Сили оборони України знищили 1 470 російських загарбників, 14 танків, понад 40 бойових броньованих машин та 55 артилерійських систем ворога.